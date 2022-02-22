"Океан Эльзы" устроила бесплатный концерт под открытым небом в Киеве: фото, видео

Группа выступила на Пешеходно-Велосипедном мосту.

Украинская рок-группа "Океан Эльзы" устроила бесплатный концерт под открытым небом в Киеве.

Так, в 15:00 коллектив во главе с фронтменом и тренером "Голосу країни-12" Святославом Вакарчуком собрался на Пешеходно-Велосипедном мосту. Анонс импровизированного объединяющего выступления группа объявила менее чем за три часа до начала. Несмотря на это, многие поклонники пришли на локацию.

Как признался звезда, сначала музыканты планировали просто снять мотивационный ролик для соцсетей. Впрочем, после того, как информация появилась в Сети, группа решила провести небольшой концерт с гитарами.

"Мы не думали, что придет столько людей. Это была искренняя, спонтанная музыкальная акция от нас, как граждан и патриотов, записать на фоне Днепра несколько песен и опубликовать их в YouTube. Но кто-то слил это в Сеть и это превратилось в концерт", – прокомментировал Вакарчук.

Соответствующие фото и видео были обнародованы в Telegram-канале PavlovskyNews.

Кстати, одну из гитар, на которой играла "Океан Эльзы", расписали воины разных батальонов ВСУ на востоке Украины.

Во время выступления группа исполнила, в частности, "Еверест" и "Все буде добре".

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