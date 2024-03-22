"Океан Эльзы" впервые за всю историю существования группы выпустил англоязычную песню

Группа "Океан Эльзы" во главе с фронтменом Святославом Вакарчуком выпустила свою первую англоязычную песню, которая получила название Voices Are Rising.

Композиция стала первой песней первого англоязычного альбома "Океана Эльзы". Коллектив долго готовился к этой премьере. Но в ночь на 22 марта российские оккупанты массированно обстреляли Украину. Захватчики совершили комбинированную атаку ракетами и дронами. Пострадала критическая инфраструктура – в некоторых городах есть проблемы со светом и водоснабжением. Враг применил 151 средство воздушного нападения против Украины. Также оккупанты ударили по Запорожью ракетами. Есть попадание по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС.

В связи с ночным обстрелом "Океан Эльзы" решил не делать громких премьер и с таким текстом обратился к поклонникам:

"Наша новая музыкальная история. Voices Are Rising — это первая песня нашего первого англоязычного альбома. Здесь должны быть большие тексты, рассказы. Но сегодня мы хотим, чтобы вы просто послушали песню и, самое главное, помнили, что свет всегда победит тьму. Наши украинские голоса уже поднялись благодаря тем, кто ежеминутно защищает, восстанавливает, несет свой свет! Нашим энергетикам сегодня – максимальная поддержка", — говорится в сообщении.

Отметим, неделю назад лидер "ОЭ" Святослав Вакарчук обратился к поклонникам и анонсировал, что готовит к выпуску песни на английском: "Мы будем работать над тем, чтобы и музыкальный голос Украины звучал громко, его слышали и замечали в мире", — сказал Вакарчук. .

Кроме того, к своему 30-му юбилею осенью этого года "Океан Эльзы" готовится выпустить новый альбом на украинском — первый с 2016 года.

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