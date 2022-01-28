"Океан Эльзы" выпустил щемящий клип о влюбленном снеговичке, который потерял любимую

Группа представила видео на композицию "Весна".

Группа "Океан Эльзы" порадовала поклонников выпуском новой трогательной видеоработы на трек "Весна".

Автор песни, лидер ОЭ, тренер "Голосу країни-12" Святослав Вакарчук, рассказывает, что это время года особенно для него, поэтому в репертуаре группы столько песен, посвященных весне:

"Пожалуй, поскольку я родился и первое свое дыхание сделал весной – это наравне подсознательного. Для меня эта пора – это что-то невероятное. Я живу ради весны, ради того, чтобы снова почувствовать ее, в прямом и переносном смысле, как обновление. Это очень важный момент моей жизни каждый год", — объясняет Святослав Вакарчук.

Но не только состояние обновления ассоциируется у музыканта с любимой порой, она также вызывает другие эмоции:

"Весна – это любовь. Поэтому я не мог здесь не вспомнить французов Аполлинера, Рембо и Верлена. На мой взгляд, их отношение к любви является эталонным в мировой поэзии, потому что так о любви щемяще, честно, больно, но при этом до конца, на разрыв, мало кто писал", – говорит Святослав.

Режиссером и автором идеи трогательного видео стал Иван Шоха, для которого это первая работа с "Океаном Эльзы". Это милая и романтическая история двух снеговиков, которые должны найти друг друга до начала весны.

Напомним, ОЭ продолжают работу над новым материалом. В прошлом году они выпустили целый ряд синглов, среди которых много дуэтных песен и теперь думают над тем, какие из этих вещей включать в свой будущий альбом, который выйдет уже весной этого года.

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