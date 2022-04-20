Оккупационные власти лишили Злату Огневич звания "Заслуженной артистки Крыма"

Певица же думала, что ее лишили соответствующего звания еще в 2014 году.

Оккупационные власти Крыма решили лишить украинскую певицу Злату Огневич почетного звания — "Заслуженной артистки Крыма".

Об этом исполнительница рассказала в своем Instagram. К слову, Злату решили лишить почетного звания из-за того, что она не молчит о зверствах российских оккупантов, которые они совершают против гражданского населения, а также знаменитость критикует российские власти.

Впрочем, Злата не расстраивается, а наоборот – удивляется, почему оккупационные власти не приняли такое решение еще в 2014 году, когда аннексировали полуостров, ведь Огневич всегда говорила, что Крым – это Украина.

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

"Ко мне прилетела такая новость, что просто не могу не поделиться. Руководство Крыма решило меня лишить звания "Заслуженная артистка Крыма". Честно говоря, я думала, что это произошло уже давно, еще со времен аннексии, потому что я говорила и говорю, что Крым – это Украина! Удивительно, что они решили это сделать только сейчас. Что я могу сказать вам, мои не друзья из Крыма, я советую вам читать книги и развивать свой интеллект, а не заниматься популизмом", — отметила Злата.

К слову, Злату Огневича наградили званием "Заслуженной артистки Крыма" еще в 2013 году.

Напомним, отец певицы, который является врачом по профессии, отправился на передовую в Харьков, чтобы лечить раненых украинских защитников.

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