Оккупанты полностью уничтожили дом известной украинской ведущей: "Не осталось ничего"

Анна Панова также показала, как выглядел дом до прихода захватчиков.

Российские оккупанты ворвались в дом известной украинской ведущей Анны Пановой, который расположен в одном из сел Киевской области, где велись активные боевые действия.

В своем Instagram знаменитость рассказала, что дачу строил ее муж. Там они благополучно отдыхали всей семьей. Впрочем, в их семейное гнездышко ворвались оккупанты.

Захватчики позволили семье Пановой поехать в безопасное место, а сами устроили в их доме командный пункт и медсанчасть.

Дом Анны Пановой / instagram.com/annapanova

"Куски от игрушечной детской коляски. Остатки качели. Руины дома. Это наша дача в селе в Киевской области. От дома, который с любовью строил для нашей семьи мой муж, не осталось ничего", — поделилась ведущая.

Дом Анны Пановой / instagram.com/annapanova

Панова показала кадры того, как дом выглядел до прихода русских военных. Это было уютное семейное гнездышко, где семья отдыхала от городской суеты.

Дом Анны Пановой / instagram.com/annapanova

"Смотрю на эти кадры и не верю, что здесь летом играла в надувном бассейне наша Милка. Не верю, что здесь мы чувствовали себя в безопасности первые три дня войны. Пока не пришли российские танки. Больше нет семейных фото, на которых — целая жизнь. Больше нет картин украинских художников, которые Саша собирал 25 лет. Нет и слез. Главное, что мы живы", — отмечали телеведущая.

Вместе с тем, Панова добавила, чтобы не хотела б когда-нибудь возвращаться в свой дом. Впрочем, муж ведущей отметил, что отстроит все разрушенное.

Дом Анны Пановой / instagram.com/annapanova

"Я, наверное, предпочла бы никогда туда не возвращаться и не видеть этого ужаса своими глазами. Но муж сказал: "Я уже пустил корни. Как и сад, который я посадил – и он уцелел. Так что мы непременно все отстроим", — поделилась Панова.

Дом Анны Пановой / instagram.com/annapanova

Читайте также: