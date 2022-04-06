Оккупанты полностью уничтожили дом танцора Лободы в Буче: "В моей квартире была база российских солдат"

Назар Грабар, едва сдерживая слезы, прокомментировал зверства российских военных в родном городе.

Украинский танцор, участник балета певицы Светланы Лободы, которого все хорошо помнят из клипа "Твои глаза" Назар Грабар рассказал, как российские оккупанты уничтожили его дом.

Грабар родом из Бучи и у него там была квартира в одном из ЖК. В сторис страницы в Instagram артист записал эмоциональное видеообращение, в котором сообщил, что российские войска полностью уничтожили его дом:

"У меня больше нет дома. В моем доме была база русских солдат. Конкретно в моей квартире. Все вынесли. Но это не самое страшное. Вокруг жилого комплекса лежат тела молодых людей, таких как я возрастом, связанные и расстреляны. Российские солдаты, хотя это хоть не солдаты, это просто ничтожеств. Вы даже не животные, даже у животных есть сострадание. Вы просто бледь чмо, которое пришло воровать сковородки и телевизоры у мирных людей и людей расстреливать. И вы называете себя второй армией в мире? Да вы чмо, вы просто бандиты, которые бьют из-под тишка. Вы уже проиграли эту войну", — сказал Грабар.

Также он сделал репост видео со страницы президента Украины Владимира Зеленского, которое начинается с того же дома в Буче, где у Грабара была квартира:

"Третий день я хожу, будто умерла часть меня. Это мой дом… Как же здесь было хорошо. Как же здесь было тихо. Там можно было "выдохнуть", — подписал видео Назар.

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