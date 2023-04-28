Оккупанты попали в дом детства Владимира Остапчука в Умани: шоумен сообщил, что с его родителями

Украинский шоумен Владимир Остапчук отреагировал на ночные обстрелы Украины крылатыми ракетами.

Во время обстрела ракета попала в жилой дом в Умани Черкасской области. Это родной город Остапчука. На странице в Instagram шоумен разместил ужасающие кадры с последствиями попадания ракеты в девятиэтажку:

"Я мимо этого дома в школу ходил. В этом доме раньше проживало четверо моих одноклассников. Я в нем 100 раз был. Это просто "мой район", — рассказал Остапчук.

Остапчук показал дом своего детства в Умани, куда попала российская ракета / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Также обеспокоенные поклонники Владимира поинтересовались, все ли в порядке с его родителями, которые живут в Умани. На что шоумен ответил, что, к счастью, с ними все хорошо:

"К сожалению, не все сообщения могу показать, но спасибо за поддержку, с родителями все хорошо", — успокоил фанатов Остапчук.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Отметим, что сегодня ночью российские оккупанты осуществили обстрел Украины крылатыми ракетами. В 5 утра ракета попала в жилой дом в городе Умань Черкасской области. В результате обстрела погибли девять человек, 17 раненых. В Днепре в результате попадания по частному дому погибла женщина и двухлетний ребенок, еще три человека пострадали. В Украинке в Киевской области обломки ракеты упали на многоэтажку: травмированы два человека, в том числе 13-летняя девочка, ее госпитализировали.

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