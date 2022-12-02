Оккупанты попали в родной район Светланы Тарабаровой в Херсоне: "Обстреляли мое детство, твари"

Артистка поделилась, что некоторое время не имела связи с родными.

Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась с поклонниками нелестной новостью.

1 декабря российские оккупанты обстреляли Херсон и попали в район, где живут родные исполнительницы. Об этом Светлана узнала сегодня – сестры не хотели говорить артистке, которая ждет третьего ребенка, об обстреле, чтобы она не волновалась.

Своими переживаниями Светлана поделилась в сторис своей страницы в Instagram:

"Сестры не рассказали мне о вчерашнем обстреле моего города, мой район… Сейчас я обо всем узнала. Мама вышла на связь, даже мои крики и слезы в трубку не действуют на родителей. Это комментировать невозможно. Обстреляли мое детство, твари. Херсон. Настанет день расплаты. Карма существует", — написала Тарабарова.

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, недавно Светлана Тарабарова делилась, как живут ее родители в деоккупированном Херсоне. В настоящее время город продолжает страдать от вражеских атак. Как и по всей стране, там так же периодически нет ни света, ни воды. Но, несмотря ни на что, родители артистки держатся и не теряют оптимизма.

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