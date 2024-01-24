Оккупанты повредили дом известной украинской блогерши под Киевом во время ракетного обстрела

Известная украинская блогерша-миллионница Таня Парфильева рассказала, что во время массированного ракетного обстрела Украины 23 января был поврежден ее дом под Киевом.

В сторис своей страницы в Instagram знаменитость разместила кадры, на которых видно, как вследствие вражеского удара в ее доме выбило окна. Также блогерша, которая полгода назад впервые стала мамой, показала, как с маленьким сыном спала в укрытии:

Известная украинская блогерша показала, как в ее квартире выбило окна в результате ракетных обстрелов

"Все целы и это самое главное. Но у меня такой шок, что нужно время, чтобы прийти в себя. Я вас крепко обнимаю и безгранично благодарна за поддержку. Не хочу поднимать охват на этой теме и делать длинные сторителинги. Просто хочу сказать, что все материальное отстроится. Самое главное – это люди, которых любишь больше всего в жизни. И пожалуйста, не пренебрегайте тревогами! Хотя бы две стены и подальше от окон. Берегите себя!" – призвала блогерша.

Татьяна Парфильева / Фото: instagram.com/tanyaparfileva

Татьяна Парфильева / Фото: instagram.com/tanyaparfileva

Напомним, что 23 января российские войска массированно обстреляли Украину ракетами. Оккупанты выпустили по нашей стране 41 ракету, которые атакуют по баллистической траектории. Силам ПВО удалось сбить 21 вражеский снаряд. Украинские звезды поделились, как пережили этот обстрел. Так, Злата Огневич рассказала, что слышала взрывы рядом с собой, а Настя Приходько показала, как с маленьким сыном пряталась в метро.

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