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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
114
Время на прочтение
1 мин

Оккупанты уничтожили дом финалистки "Голосу країни-13" в Мирнограде: "А я так мечтала вернуться"

Кристина Старикова показала, как теперь выглядит ее дом.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Кристина Старикова

Кристина Старикова

Финалистка "Голосу країни-13" Кристина Старикова сообщила, что российские кафиры уничтожили ее дом в Мирнограде, Донецкая область.

В Instagram-stories певица опубликовала фото разрушенного многоквартирного дома, куда 4 мая попала вражеская ракета. Кристина Старикова поделилась, что ее родное жилье теперь уничтожено. Артистка, которая из-за полномасштабной войны переехала в Киев, говорит, что очень сильно мечтала вернуться домой. Впрочем, к сожалению, ее квартиры больше нет.

Дом Кристины Стариковой уничтожили оккупанты

Дом Кристины Стариковой уничтожили оккупанты

"Дом… А я так мечтала вернуться домой… Мне тяжело даже прокомментировать это все…", – поделилась певица.

Именно так выглядел дом Кристины Стариковой, когда был целым

Именно так выглядел дом Кристины Стариковой, когда был целым

Отметим, Кристина Старикова в 2023 году принимала участие в вокальном проекте "Голос країни". Она пришла на шоу с песней JVKE – golden hour – и развернула сразу четыре тренерских кресла. В конце концов, певица попала в команду Юлии Саниной и прошла в финал, но победу завоевать не смогла.

Сейчас Кристина Старикова готовится к выступлению на "Евровидении-2025". Дело в том, что она бэк-вокалистка группы Ziferblat, которая с песней Bird of Pray представляет Украину на музыкальном конкурсе. Недавно коллектив уже поехал в Швейцарию, где в этом году отгремит "Евровидение".

Дата публикации
Количество просмотров
114
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