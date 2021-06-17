Окровавленный Потап снял жуткий клип с обнаженной женщиной

Рэпер представил видео на трек "Экзорцизм".

Украинский рэпер и продюсер Потап выпустил новый зрелищный клип на композицию "Экзорцизм" из нового альбома "Без рекламы".

Главный герой — творец, которого захватили страсти. До того, как происходит судьбоносная встреча с Любовью, его душа полна мучений и противоречий. Героиня — олицетворение Любви, она играет решающую роль в судьбе Героя: излечивает его душевные раны, делает его лучше и сильнее, усмиряет в нем бесов и, подобно обряду экзорцизма, изгоняет из него дьявола.

"Сюжетная линия клипа повторяет линию моей собственной судьбы. Я, как актер, во многом отдался талантливейшему кинорежиссеру Стасу Капралову: рассказывал ему свою историю, а он облекал её в художественную форму, наполняя кинематографическими элементами. У нас получился мини-фильм с элементами хоррора про волшебную и целительную энергию любви", — прокомментировал Потап.

Руслан Масловский

Режиссером клипа стал Станислав Капралов — украинский кинорежиссер, известный на весь мир своими работами в жанре триллер (его дебютный короткометражный фильм Sui Caedere получил платиновую награду на Хьюстонском кинофестивале, а дебютный полнометражный американо-украинский фильм-триллер Let It Snow купил Голливуд):

"Когда я услышал песню в первый раз, мне сразу пришли кадры, движения, образы…Захотелось добавить чего-то «демонического», элементы хоррора, сделать мини-фильм. Я показал Потапу и получил от него ответ: «Да, все так, именно так я ощущал себя, когда писал эту песню, только в образах и картинках. Моей задачей было передать визуально все смыслы", — отметил режиссер.

Руслан Масловский

"Экзорцизм" — чувственная работа, пронизанная мистикой. Вот несколько фактов в подтверждение:

- Потап написал эту песню в пятницу 13 и считает ее самой любимой и волшебной в альбоме: "Так глубоко на эту тему я еще не говорил. Для меня это песня-находка – в плане вокала, аранжировки и смысла. Думаю, она будет поворотной в моем творчестве и затронет многие души и сердца"

- Главную героиню ­зовут Анастасия Король – первые буквы имени и фамилии совпадают с именем жены Потапа Насти Каменских. Вот как он сам комментирует это совпадение: "Она – Настя, а Потап и Настя – всегда хорошее сочетание. Если ангел должен как-то выглядеть, то он выглядел бы, как Настя Король"

Руслан Масловский

Руслан Масловский

- Во время съемок возобновилась давняя фобия Потапа: "Самое большое испытание для меня в клипе – надеть линзы черного цвета. Я боюсь, когда к глазу что-то подносят – это моя фобия". Поэтому эффект черных глаз делали на этапе постпродакшна

- Чтобы передать особенную атмосферу работы, основную часть клипа снимали ночью и продолжили на рассвете – на Киевском море. По этой же причине отдельные кадры сняты на пленку

Напомним, что в конце мая неузнаваемый Потап очаровал тембром в новом лирическом треке. Артист представил второй трек "Кровь и Любовь" из нового альбома.

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