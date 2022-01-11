Оксана Байрак до и после пластики: как изменилась режиссер за 57 лет

Оксана Байрак до и после пластики: как изменилась режиссер за 57 лет

Звезде плевать на то, что думают о ней люди.

Известный украинский режиссер и актриса Оксана Байрак неоднократно становилась героиней не только фильмов, но и обсуждений фанатов.

Так, пользователи ошеломлены изменениями во внешности звезды. Редакция сайта ТСН.ua решила вспомнить, как изменилась знаменитость за 57 лет и собрала ее архивные и современные фото.

Оксана Байрак родилась в Симферополе 16 февраля в 1964 году.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Оксана Байрак 1 сентября / instagram.com/ksanabayrak

Оксана Байрак в юности / instagram.com/ksanabayrak

Интересно, что сначала звезда попробовала себя не в кинематографе. Так, Оксана два года работала учительницей-логопедом. Впрочем, когда она поняла, что ее призвание – это фильмы, поступила на режиссерский факультет в институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Диплом Байрак получила в 1991 году.

Впоследствии она сняла фильмы, принесшие ей популярность: "Женская интуиция" (2003), "Тебе, настоящему" (2004), "Аврора" (2006).

Тогда Оксана Байрак стриглась коротко и была брюнеткой с "ежиком" на голове.

Оксана Байрак (2005 год) / instagram.com/ksanabayrak

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Оксана Байрак (2008 год) / ТСН.ua

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Впрочем, режиссер смело экспериментировала со своим имиджем. В частности, она была блондинка с длинными волосами.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Впрочем, предпочтение актриса предоставила все же темным прядям.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Нельзя не заметить и трансформации с лицом знаменитости. Режиссер откровенно призналась, что прибегала к услугам пластического хирурга. Впрочем, звезда заверила, что делала только ринопластику. Так, причиной тому стало то, что Оксана попала в ДТП, в результате которой сломала нос.

instagram.com/ksanabayrak

Впрочем, пользователи убеждены, что Байрак сделала комплексную подтяжку лица.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Хейтят режиссера и за увеличенные губы.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

В ответ на это звезда даже записала видеообращение. В нем она заявила, что этими губами она прекрасно целуется. А кто сомневается, "пусть спросит лучших мужчин СНГ, потому что они знают".

"Что вы пристали к моим губам? "Какие они ужасные", "большие", "пытающиеся лопнуть", "как же я ими разговариваю?". Прекрасно! А особенно я ими прекрасно целуюсь. Спросите у лучших мужчин СНГ. Они знают, они вам расскажут. Правда, я этих мужчин бросала и бросаю. Но они помнят вкус моих поцелуев", – заявила она.

Стоит отметить, что Байрак тоже невероятно похудела.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Своих поклонников звезда тоже нередко радует горячими фото.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Режиссеру наплевать на негативные сообщения, поскольку она убеждена, что хейтят из-за зависти.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

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