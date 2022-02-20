Оксана Байрак показала фото с ребенком и ответила, действительно ли стала мамой

Оксана Байрак показала фото с ребенком и ответила, действительно ли стала мамой

Еще в 2019 году звезда заинтриговала новостью, что воспитывает дочь.

Известный украинский режиссер Оксана Байрак неоднократно говорила, что хочет стать мамой дочери, которую назвала бы Лизой.

И в 2019 году знаменитость опубликовала на странице в Instagram фото с малышом и написала, что "мир девочки начинается с бизнес-класса". Хотя Оксана не уточнила, ее ли это дочь, впрочем, юзеры сразу начали поздравлять режиссера с пополнением в семье.

С тех пор звезда ничего не говорила о девочке, а в фотоблоге публиковала только свои снимки. Но фанатам Байрак до сих пор интересно, действительно ли она стала мамой, поэтому они решили спросить у нее.

Однако Оксана снова не дала конкретного ответа.

Оксана Байрак с ребенком на руках / instagram.com/ksanabayrak

"Многих огорчу", — написала 58-летняя Байрак.

Кроме этого, режиссер опубликовала фото, на котором изображена вместе с маленькой девочкой. Лицо крохи знаменитость немного спрятала смайликом.

Стоит отметить, что сценаристка с 2011 года находится в отношениях с младшим ее на 23 года Георгием, с которым познакомилась во время съемок программы "Давай поженимся". Говорят, что режиссер родила в 2019 году дочь Лизу. Знаменитость воспользовалась услугами суррогатной мамы.

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