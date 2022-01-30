Оксана Байрак вступилась за Снежану Егорову: "Здравомыслящий человек"

Оксана Байрак вступилась за Снежану Егорову: "Здравомыслящий человек"

Режиссер не могла стоять в стороне от скандала, который развернулся вокруг ведущей.

Известный украинский режиссер Оксана Байрак решила присоединиться к обсуждению скандала, который развернулся вокруг ведущей Снежаны Егоровой.

Режиссер поддержала Егорову. Байрак назвала ведущую "здравомыслящим человеком", а тех, кто ее раскритиковал, — "стаей гиен".

"Вы так погрязли в болезненных предубеждениях, так культивируете одиозное безумие, что здравомыслящий человек пугает вас, как помешанный. Снежана, люблю тебя! Ты — самая лучшая мама! Космическая! Любящая! Благоразумная!" – написала Байрак.

Оксана Байрак поддержала Снеежану Егорову / instagram.com/ksanabayrak

Также режиссер добавила, что Егоровой просто завидуют, поэтому из-за этого критикуют.

"Завидуют тебе – настоящей звезде. Очень жаль, что своей добычей они выбрали Стаську", — добавила Байрак.

Напомним, ранее в социальных сетях Егорова написала, что поддерживает политику российского президента Путина. Кроме того, ведущая начала критиковать украинскую власть. Также она "наехала" на писательницу Ольгу Навроцкую и упрекнула ее в том, что у той нет детей.

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