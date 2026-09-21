Оксана Билозир раскрыла настоящую причину распада двух браков и заинтриговала личными подробностями

Оксана Билозир

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Украинская певица Оксана Билозир откровенно рассказала о двух разводах, причинах распада своих браков и призналась, есть ли сейчас место для новой любви.

69-летняя народная артистка Украины вспомнила, почему в свое время решила расторгнуть два официальных брака. По словам Билозир, у обеих историй была общая причина. Артистка подчеркивает, что для неё принципиально не жить вопреки собственному ощущению счастья. Она убеждена: когда человек теряет внутреннюю гармонию, это влияет и на всё вокруг. Именно поэтому певица не была готова оставаться в отношениях только ради самого факта брака.

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«Каждый человек имеет право на счастье. Поэтому в определенный период своей жизни я выбрала именно этот приоритет. Не жить чужой жизнью, не жить для кого-то, не жить ради чего-то, а жить, чтобы быть счастливой. Потому что, когда я счастлива, я правильно поступаю в этой жизни. Я дарю радость людям. Это делает меня счастливой. Я убеждена в том, что миссия, которую я выполняю, правильна, потому что она приносит мне моральное удовлетворение», — поделилась Оксана Билозир в интервью Маричке Довбенко.

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Оксана Билозир

Певица особо подчеркнула, что не позволяет сомнениям влиять на свои жизненные решения. По её мнению, женщина должна помнить о своей силе, независимо от обстоятельств. Билозир также считает, что в браке у мужчины и женщины разные роли, однако это не делает кого-то важнее. В то же время для неё принципиальным остаётся чувство взаимной поддержки. Если один из партнёров перестаёт вкладываться в отношения, союз постепенно теряет свою основу.

«Я не хочу, чтобы на этом пути меня кто-то останавливал или чтобы я сомневалась в себе, тем более. Женщина не имеет права никогда сомневаться в себе, потому что она всегда успешна, красива и сильна. Это у нас от природы. Потому что у нас есть дар от Бога — зачать и родить жизнь, дарить жизнь. И у нас автоматически появляются эти материнские чувства, они делают нас сильными, потому что мы несем и берем на себя — она у нас есть, ответственность за это дитя и за эту жизнь. Поэтому мы очень сильны внутренне и сильнее мужчин», — заявила артистка.

Оксана Билозир

Оксана Билозир с первым мужем Игорем / © скриншот с видео

Говоря о втором браке с музыкантом Романом Недзельским, Билозир признала, что ситуация оказалась для неё очень похожей на первую историю. Она объяснила, что ключевым для неё стало ощущение, что муж рядом перестал достаточно ценить её и их отношения. По убеждению певицы, сильная женщина не будет годами оставаться там, где не чувствует себя нужной. В то же время она не отрицает, что их совместный путь был важным и наполненным чувствами.

«Если мужчина, который рядом с тобой, перестает ценить свою жену, она перестает быть счастливой. Если она несчастна и обладает сильным характером, то она точно уйдет. Мы имеем право быть такими, чтобы нас ценили. Каждую. Если я дома воспитываю детей, а муж работает — ты должен ценить это, потому что это твои дети, это твоя семья, это энергия, которая даёт тебе силу и стимулы развиваться, подталкивает тебя на подвиги», — пояснила Билозир.

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Оксана Билозир и Роман Недзельский / © facebook.com/oksana.bilozir

При этом артистка не считает развод с Недзельским простым решением и не принижает значение их совместного опыта. Напротив, она с теплотой отзывается о бывшем муже и называет его хорошим другом. Билозир призналась, что хотела бы сохранить ту любовь, которая была между ними, но для этого, по её мнению, необходимы усилия обоих людей.

«Это не выбор в пользу себя. Я выбираю внутренний комфорт, чтобы творить счастье для себя, внутри себя и для всех, кого я люблю. Для меня Роман, мой второй муж, — действительно хороший друг. Я прожила с ним фантастическую жизнь. У нас была невероятная любовь. Я очень хотела бы, чтобы она не угасала. Но в огонь всегда нужно подбрасывать дрова. Если один подбрасывает, а второй — нет, то это тоже неправильно», — призналась певица.

Оксана Билозир

После разрыва Билозир хотела, чтобы их отношения оставались честными и понятными для обоих. Она заверила, что готова поддержать Недзельского, хотя уважает его решение не поддерживать с ней близкий контакт. Для самой артистки принципиальными остались именно честность и внутренняя чистота во взаимоотношениях.

«Я сказала ему, когда мы расставались: "Между нами ничего не изменилось. Ты живешь своей жизнью, я живу своей. Но я хочу, чтобы это было узаконено, чтобы это было честно и чисто". Вот чистота отношений и честность — вот что для меня определяет всё. И неважно, прожила бы я с мужем 50 лет, но если эти две основы не работают, то невозможно — чувствовать себя чистой, любящей, нет надежды в семье. Именно это меня мотивировало», — вспомнила Оксана.

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Оксана Билозир и Роман Недзельский / © facebook.com/oksana.bilozir

В настоящее время личная жизнь Билозир не связана с новыми отношениями. Певица прямо заявила, что её сердце свободно, хотя и не исключает появления любви в своей жизни. Она признается, что теперь ей непросто угодить, а потенциального партнера в первую очередь оценивала бы как интересного и умного человека. В то же время специально искать отношения артистка не собирается.

«Любовь, когда она приходит, всегда даёт новый импульс к размышлениям, к работе над собой. Это очень святое чувство. А мне сейчас трудно угодить», — призналась она.

Оксана Билозир / © facebook.com/oksana.bilozir

Билозир добавила, что сейчас сосредоточена на работе, личной жизни и благодарности за каждый прожитый день. Она отметила, что не ставит перед собой цель обязательно найти мужа, а просто живет так, как считает правильным.

Напомним, недавно Оксана Билозир подробно рассказала о браке с Игорем Билозиром и о том, почему ей с ним было тяжело.

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