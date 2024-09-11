Оксана Билозир откровенно рассказала об отношениях с мужем после развода: "Думаю, наладится"

Певица Оксана Билозир рассказала, в каких отношениях осталась с бывшим мужем Романом Недзельским после развода.

Супруги сообщили о разрыве в прошлом году. Как говорит Билозир, они пытаются сохранить приятельские отношения, ведь как-ни-как их объединяют дети и внуки. Правда, Роман Недзельский избегает общения с бывшей женой. Впрочем, исполнительница убеждена, что экс-мужу просто нужно время, и впоследствии они смогут выстроить приятельские отношения.

"Роман избегает общения со мной. Но это такое, временное. Думаю, все наладится, потому что у нас дети, внуки. Они ездят к нему в гости, у них хорошие отношения. И Роман – очень хороший человек. Много всего знает, умеет толком рассказать. У него большой круг друзей, которые его любят, уважают. У него есть своя комфортная среда. В нашей среде тоже удобно. Как ему, так и мне. Поэтому я не вижу проблем, просто нужно время", - рассказала артистка в интервью Oboz.ua.

Оксана Билозир и Роман Недзельский / Фото: facebook.com/oksana.bilozir

Хоть и для поклонников Оксаны Билозир новость о разводе стала настоящим шоком, но не для нее и ее мужа. Певица подчеркнула, что уже 10 лет не жила вместе с Романом Недзельским. Кроме того, перед объявлением разрыва бывшие влюбленные в течение полугода обсуждали эту процедуру. По словам исполнительницы, их отношения с мужем просто пришли к логическому завершению. Впрочем, артистка заверила, что это никоим образом не влияет на семейные связи, ведь бывший избранник остается отцом ее детей и другом.

"Новость о том, что я подала на развод, не стала громом среди ясного неба. В первую очередь для Романа, потому что мы полгода обсуждали эту процедуру. У нас ничего не изменилось. Просто я формализовала наши отношения как пары, потому что мы уже не жили вместе 10 лет. Хотела, чтоб все было честно ко мне и к нашей семье. Но на родные связи это не повлияло. Мы с Романом были вместе 33 года. Он мне друг, отец детей. У меня в душе только теплые воспоминания о нем и нашей совместной жизни", - добавила певица.

Оксана Билозир и Роман Недзельский / Фото: facebook.com/oksana.bilozir

Отметим, о разводе супругов стало известно больше года назад. Роман Недзельский сообщил, что Оксана Билозир через суд расторгла их брак, хотя он и был против. Однако сама артистка опровергла это заявление. По ее словам, они в течение 10 лет не жили вместе, а развод начали обсуждать за полгода до начала этой процедуры.

Напомним, недавно бизнесмен Валид Арфуш объявил, что год назад развелся с супругой Лидией Петровой. Также медийщик назвал причину разрыва.

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