Оксана Билозир отреагировала на хейт Поляковой и упрекнула артистку в том, что она уехала из Украины

Украинская певица Оксана Билозир не стала молчать и отреагировала на комментарий Оли Поляковой о том, что "сейчас не время устраивать разборки".

На своей Facebook-странице Билозир оставила новый пост, в котором рассказала историю ее композиции "Свіча", которую по ее словам, "нагло перепевают без учета авторского права, интеллектуальных прав и прожитой артисткой жизни в ее песнях".

"Война, говорите? Так эта война не в 2014 году началась, как кто-то думает… И уже на протяжении 20-ти лет убеждать мир признать голодомор в Украине, вызванный сталинским режимом (1932-33, 1947-1949 гг.) геноцидом украинского народа! Тогда с 2005-го президенту Виктору Ющенко поднимать, даже для украинцев, эту тему было сложно! Необходимо было искать такие формы подачи нашей трагической истории, которая коснулась бы сердец человеческих, открывать душу для восприятия жестокой правды! Именно тогда и объединились великий украинский поэт Богдан Стельмах и легендарный украинский композитор Мирослав Скорик, чтобы известная на весь мир, шедевр мировой классической музыки "Мелодія" стала песней-реквиемом "Свіча", песней, которая выплакала тоску по миллионам украинцев, которых уморили голодом на плодородной земле!" – подчеркнула Билозир.

КОММЕНТАРИЙ К ПОРЕДНЕМУ ПОСТА❗ Война, говорите? Какие невероятные усилия прилагает сегодня Президент Украины... Опубликовано Oksana Bilozir Четверг, 28 апреля 2022 г.

Артистка удивляется, как можно было из ее песни-реквиема "Свіча" "забрать контент (стихи), изменить слова на "Колыбельную" и понести в мир":

"Нас не нужно укачивать, нам нужно знать всю правду о враге, нашей истории, для понимания, что мы – пятое поколение украинцев – ведем последний бой за Украину! Это осознает каждый из нас, кто не покинул Украину! Может там, во Франции, подальше от войны, нет времени почитать историю своего народа, может и прут эмоции как-то приложиться к страданиям своего народа, может сложно из своего репертуара извлечь приличную песню на украинском языке? Хотя "русский" кокошник и заменился короной от дружбы с коронованными странами агрессора, украинцы мудрые и сильные, своей кровью сегодня защищают и ваше, госпожа, будущее", – обратилась к Поляковой Билозир.

Напомним, что конфликт между артистками начался тогда, когда Оксана Билозир обвинила Олю Полякову в том, что она перепела "Мелодію" Скорика, известную как "Свіча" в исполнении Билозир — посвященную геноциду украинцев из-за голодомора. Мол, не красиво красть чужие песни. В свою очередь Полякова ответила Билозир, что она "не имеет авторского права на музыку Мирослава Скорика". Полякова тогда напомнила Билозир, что она имеет отношение "к какой-то незаконной недостройке" и пожелала коллеге "заниматься судами".

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