Оксана Билозир призналась, как получила статус участницы боевых действий и медали "За отвагу"

Украинская певица Оксана Билозир, которая ранее рассказала о заработке во время войны, призналась, из-за чего получила статус участницы боевых действий и четыре медали "За отвагу".

Исполнительница вспомнила, что это произошло еще во времена, когда Украина была в составе Советского Союза. Артистке пришлось побывать в зоне боевых действий, а именно в Афганистане.

"Во время советской власти я была в Афганистане дважды. В общей сложности полгода, если в кучу это все сложить. Мы там проходили очень сложные жестокие испытания. Война есть война. Были там, где взрывается и убивают, там, где опасно, где снаряды над головой летают", — рассказала певица в интервью Славе Демину.

Оксана Билозир / Фото: скриншот с видео

Певица тогда вместе с другими артистами ездила в Афганистан и выступала для военных, которые воевали за Советский Союз. Исполнительница говорит, что такие поездки были очень опасными. Она с другими артистами попадала в разные опасные ситуации. За это Оксана Билозир и получила статус участницы боевых действий и медали "За отвагу".

"Я ездила туда как артистка. Мы работали для бойцов. Если бойцы могли быть в Афганистане два-три года в одной провинции, то мы, как артисты, ездили по всему Афганистану. Мы ездили БТРами, летали вертолетами, то есть это все было опасно. Конечно, были моменты, которые угрожали нашей жизни. И обстреливали нас, и автобус взрывали, у меня четыре медали "За отвагу", — объяснила артистка.

Оксана Билозир

Напомним, ранее Оксана Билозир рассказывала, как пережила покушение на убийство. Когда артистка занималась политической деятельностью, ее пытались отравить.

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