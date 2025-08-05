Оксана Билозир призналась, почему не общается с эксом после 33 лет брака и состоит ли в отношениях

Оксана Билозир

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Народная артистка Украины Оксана Билозир высказалась о своем громком разводе и готовности к новым отношениям.

Певица признается, что до сих пор не общается со своим экс-мужем — продюсером и бывшим директором Дворца "Украина" Романом Недзельским. Напомним, пара прожила в браке более 30 лет, а официально развелась два года назад. Инициатором развода была именно Билозир, хотя до сих пор озвучить главную причину такого серьезного решения она не готова.

«Была причина, почему я так сделала. Почему в моем возрасте я пошла на такой серьезный шаг. Но это моя причина, и я не имею ни к кому претензий. К Роману я прекрасно отношусь, хотя он со мной пока не общается. Мы были прекрасной парой, но все имеет способность заканчиваться", — высказалась Билозир в разговоре с ТСН.ua за кулисами "Музыкальной платформы".

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По словам артистки, после расторжения брака между ними не было судебных процессов, а вопрос распределения общего имущества они еще не поднимали: "Мы еще к этому вопросу не подходили. Я не тороплюсь с этим".

Оксана Билозир и Роман Недзельский были вместе 33 года / © facebook.com/oksana.bilozir

Впрочем, певица не теряет надежды, что в ее личной жизни еще будут новости, которыми она поделится со своими поклонниками. Хотя к новым отношениям она пока не готова, потому что не видит среди мужчин тех, с кем готова снова разделить свою жизнь.

"Пока мне комфортно самой. Это не так просто найти себе человека. И более того, я не ставлю себе такой цели, потому что у меня действительно много работы, концертов. Я не сижу дома, не смотрю в окно и не плачу в платочек. Но, честно говоря, пока я не вижу пары никакой для себя. Более того, я не даю никому повода проявлять в мою сторону сантименты. Я не вижу, кому их давать", - добавила Билозир.

Напомним, за кулисами концерта "Музыкальная платформа" о своей личной жизни впервые за длительное время рассказал Александр Пономарев.

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