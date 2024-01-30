Оксана Билозир призналась, сколько денег она тратит на быт и как зарабатывает во время войны

Украинская певица Оксана Билозир, которая уже более 10 лет живет сама, честно рассказала о том, как зарабатывает деньги, и сколько тратит ежемесячно.

Так, знаменитость утверждает, что во время полномасштабного вторжения она не потеряла своего основного источника финансирования – ее концертов. По словам Билозир, она сейчас финансово чувствует себя комфортно. И добавила, что на покрытие бытовых вещей ежемесячно у нее уходит от 60 до 70 тыс грн. Также артистка признается, что сумма может расти в зависимости от ее месячных потребностей.

"У меня достаточно средств, чтобы чувствовать себя свободным человеком. Зарабатываю на концертной деятельности. У меня не вопрос иметь кучу денег, а чувствовать себя свободной. В этой ситуации, в которой находится страна, я себя чувствую свободно. Я так не считала, но есть месяцы, когда нужно уехать куда-то отдохнуть или что-то купить. А так 60-70 тысяч", – рассказывает Оксана в интервью Славе Демину.

Фото: instagram.com/oksana_bilozir

К слову, у звезды довольно большая семья. Поэтому певица признается, что при необходимости также может финансово помогать своим детям и внукам.

Более того, Оксана Билозир отметила, что никаких дополнительных начислений за различные звания она не получает.

Напомним, недавно о своих доходах рассказывала экс-супруга Узелкова Марина Боржемская. Также она поделилась, на что у нее есть кредит и сколько за него выплачивает ежемесячно.

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