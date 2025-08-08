Оксана Билозир раскрыла правду об отношениях со второй женой Игоря Билозира после его смерти

Игорь Билозир со второй женой и Оксана Билозир

Вдова композитора и народного артиста Украины Игоря Билозира рассказала о нынешних отношениях с его второй женой.

Так, весной первая жена композитора Оксана Билозир и его вторая жена Ольга Гошовская почтили память покойного мужа концертами с его песнями. Однако поклонники творчества композитора заподозрили неладное, ведь эти концерты, хоть и были приурочены к одному событию, но состоялись по отдельности. Это породило слухи о вражде между бывшими возлюбленными Билозира.

В свою очередь 68-летняя Оксана Билозир расставила все точки над "і" и заверила, что она с Ольгой не договаривалась о совместном концерте только по одной причине. Певица объяснила, что в таком случае это было бы странно, ведь репертуар Игоря неизменен и им на сцене пришлось бы дублировать друг друга. И добавила, что на самом деле радуется, что Гошовская так же организовала концерт памяти.

Оксана Билозир / © instagram.com/oksana_bilozir

"Оно не получится (сыграть с Ольгой совместный концерт памяти — прим. ред.). Потому что они поют мои песни и мы не можем вместе петь. Я выйду спою, а потом они? Игоря же песни одинаковые. Они также пели те песни, где меня уже не было. Я только рада, что звучат песни. Это хорошо, потому что для чего Игорь их писал? Ольга тоже имеет отношение к этому. Не вижу в этом никакой провокации и никакой проблемы", — отметила Оксана Билозир в комментарии "Ранок у великому місті".

Отметим, Оксана и Игорь Билозир были супругами на протяжении 14 лет, за это время у них родился сын Андрей. Через два года после развода музыкант связал свою жизнь с Ольгой Гошовской. Но уже 28 мая 2000 года его карьера и жизнь трагически оборвались. 8 мая на артиста напали нетрезвые злоумышленники. По словам очевидцев, им не понравилось, что он пел украинские песни, мешая слушать русскоязычные композиции. От тяжелых травм композитор скончался в больнице.

