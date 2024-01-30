Оксана Билозир шокировала признанием, как после попытки ее отравить она простила преступника

Украинская певица Оксана Билозир, которая в прошлом году впервые прокомментировала развод с мужем, вспомнила о покушениях на убийство за период ее политической деятельности.

Так, артистка уверяет, что одним из ее страхов в жизни является предательство. В то же время, по словам Оксаны, она всегда "оставляет мостик для контакта" и всем без исключения дает второй шанс. Певица даже вспомнила один из таких случаев, который произошел во время работы в Кабинете министров, когда ее пытались отравить. Как сообщает певица, даже убийцу ей удалось простить. И сейчас она морально чувствует себя легче. Впрочем, из соображений безопасности не стала называть конкретные имена.

"Даже хуже у меня были случаи в жизни за измену, когда у меня были посягательства на мою жизнь. Потому что я когда была министром культуры меня же отравили. Я не буду сейчас говорить кто это сделал, потому что это безопасность моей жизни. Но по крайней мере, я этого человека отпустила. И мне так легко. С одной стороны, кажется, что это очень тяжело, и это действительно трудно сделать, но с этим потом легко жить… Потому что ты чувствуешь высоту, на которую ты сама себя поставила", - шокировала знаменитость в интервью Славе Демину.

Оксана Билозир

Отметим, долгое время Оксана Билозир была народным депутатом и возглавляла Министерство культуры Украины. Во время активной деятельности в Кабинете министров Билозир пытались убрать с должности путем отравления. После этого инцидента у артистки был частичный паралич, и еще год она восстанавливала состояние своего здоровья.

Напомним, недавно Оксана Билозир рассказала о своих расходах и как зарабатывает деньги во время войны.

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