Оксана Билозир впервые прокомментировала развод с мужем: "Более 10 лет не живем вместе"

Певица Оксана Билозир прокомментировала развод с мужем Романом Недзельским, с которым прожила в браке почти 33 года.

Оказывается, решение о разрыве отношений пара приняла не спонтанно. Оксана и Роман не живут вместе уже больше 10 лет. Война не повлияла на брак пары, проблемы были задолго до этого.

"Мы уже больше 10 лет не живем вместе. Я живу в арендованном доме, правда, все эти годы я жила вместе с его мамой и с нашим сыном, а он живет в нашем совместном доме на Днепре", рассказала артистка, пишет Obozrevatel.

Оксана Билозир и Роман Недзелеский / Фото: facebook.com/oksana.bilozir

Билозир добавила, что подала на развод, ведь, по ее мнению, уже пора поставить точку. Также исполнительница подчеркнула, что обсуждала это с бывшим мужем и он знал об этом.

"Роман прекрасно знал, и мы с ним это обсуждали. Нас разводили где-то два или три месяца. Никто никуда не торопился, никто никаких наглых вещей не делал. Конечно, сам процесс неприятный. Война здесь ни при чем. Это уже все было давно ", – подчеркнула звезда.

Оксан Билозир также рассказала, что они с бывшим мужем после разрыва отношений остались друзьями.

Оксана Билозир и Роман Недзелеский / Фото: facebook.com/oksana.bilozir

"Роман для меня прекрасный и надежный друг. Мы общаемся, дети его любят, внуки его любят. То, что мы закончили свои отношения, – это наше личное. Делать на этом какой-то пиар мне смешно и странно", — добавила артистка .

Напомним, о разводе Оксаны Билозир стало известно несколько дней назад. Об этом сообщил Роман Недзелеский. По словам бывшего мужа певицы, именно она была инициатором развода. Разрыв брака пары произошел через суд, хотя сам Роман был против этого.

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