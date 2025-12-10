Оксана Билозир впервые раскрыла причину развода после 33 лет брака: "Это была одна секунда"

Оксана Билозир и Роман Недзельский / © facebook.com/oksana.bilozir

Народная артистка Украины Оксана Билозир после длительного молчания честно назвала причину развода с мужем-музыкантом, а с начала войны и бойцом ВСУ, Романом Недзельским.

Исполнительница вспомнила непростой период супружеской жизни, когда в течение многих лет любовь начала угасать. В частности, пара разъехалась по разным домам и считала друг друга скорее друзьями, чем возлюбленными. Со временем напряжение росло, а расстояние сказывалось.

«Он был против развода. Роман — прекрасный человек и муж. Я ему благодарна за каждый прожитый год. Он и в начале очень помогал и поддерживал. Но сложилось так, что мы длительный период жили отдельно и разорвали эти нити. Я была привязана, чувствовала долг, совместно работала на нашу семью. А он жил отдельно. У него были возможности иначе смотреть на жизнь. Я защищала тыл, вся семья была со мной — его мама и наш общий сын. Он жил отдельно и отдалялся», — поделилась Оксана в интервью Дмитрию Гордону.

В то же время певица говорит, что поводом для решения развестись стала неприятная для нее ситуация. В конкретику Билозир вдаваться не стала, но отметила, что в свое время нуждалась в мужской помощи, а Роман отказал ей в этом. Артистка признается, что в тот момент твердо поняла, что их пути точно разошлись. Пара была в браке 33 года.

«Мне было трудно и я к нему обратилась за помощью в одном из вопросов. А он сказал, что не может мне помочь. Это было очень банально и просто… Это были его обязанности как моего мужа и главы семьи. Он проявился очень холодно. В ту минуту я поняла, что он не любит меня и я не могла на него рассчитывать. Я поняла, что дальше должна идти сама и должна подумать об общем сыне, у которого есть определенные проблемы. Это была одна секунда, когда я ему сказала „это все“. До сих пор больно. Он добрый, имеет острый ум, но по отношению ко мне он уже не был тем человеком, который мог заботиться обо мне», — добавила звезда.

