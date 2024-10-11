Оксана Билозир высказалась об украинской армии на территории российской Суджи: "Поразило до слез"

Украинская певица Оксана Билозир поделилась впечатлениями от поездки в Курскую область.

Исполнительница вспомнила, что больше всего вызвало у нее эмоций в российском городе Суджа. В частности, выразила свою гордость за украинских бойцов, которые не разворовывают ни пустые дома, ни магазины без присмотра. По мнению Билозир, это и является характерной чертой наших военных, отличающей их от враждебного нашествия. Также певица поделилась воспоминанием о церкви, где спела украинскую песню. По ее словам, украинские защитники даже в полуразрушенном храме оставляют гривны за свечи.

"Пустые города и села. Меня приятно поразило то, что когда ты едешь по Судже, то видишь витрины магазинов без стекла, но все товары на местах. Любое мародерство там прекращается нашими военными. Продуктовые магазины разобраны, а все остальные сохранены. Меня еще очень поразили храмы. Там видишь много образов, все в штукатурке… И когда мы подходим к столику со свечами, там есть куча денег и там гривны. Меня это до слез поразило. Это разрушенная церковь. Приходит наш боец, который хочет помолиться, он может взять любую свечу, но берет ее и платит в разрушенном храме за это деньги. Это огромная разница между нашей армией и оккупантами. Чувства гордости", - растрогала Билозир в проекте "Це ніхто не буде дивитися".

Оксана Билозир приехала в РФ и спела украинским бойцам в Судже

Звезда призналась, что общалась с местными и интересовалась у них положением дел. И добавила, что большая территория города хоть и пустая, но ухожена.

"Общались с местными. Они даже пытались украинские слова использовать. Говорили об общих вещах. Людей почти нет. В большинстве это люди старшего возраста. Дома закрыты, никто туда не заходит и не грабит. Аккуратно расчищены дороги. Пустая безлюдная территория, где идут бои. Каждые несколько минут были прилеты. Я пою в храме – прилет. Но Бог сохранил", - призналась Билозир.

Напомним, недавно голливудский актер Стивен Сигал озадачил заявлением о намерении воевать против Украины на стороне оккупантов и даже написал письмо путину.

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