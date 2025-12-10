Оксана Билозир заинтриговала заявлением о Софии Ротару и ее жизни во время войны: "Она сделала выбор"

Оксана Билозир, София Ротару

Народная артистка Украины Оксана Билозир высказалась о жизни и творчестве своей коллеги Софии Ротару.

По словам исполнительницы, София Михайловна во время войны находится в столице Украины Киеве. Более того, Оксана неожиданно заявила, что иногда ее коллега даже еще выступает. Однако не стала уточнять, где именно. Тем не менее, певица не скрывает своего восторга от вида Ротару в 78 лет и ее четкой гражданской позиции.

«Мне это очень импонирует. Беру с нее пример. Она прекрасно выглядит, время от времени имеет концерты, но пострадала от войны. Она сделала выбор — не осталась в Крыму. Она приехала в Киев. Здесь ее муж похоронен. Здесь ее любят и уважают — то, что ей больше всего нужно в это время для души», — отметила артистка в интервью Дмитрию Гордону.

София Ротару в Киеве / © instagram.com/sofiarotaru.official

Интересно, что журналист Гордон также подтвердил такие слова Билозир. Отметим, сама София Ротару уже длительное время не появляется на публике и тем более не раскрывает никаких подробностей своей жизни. В максимальной приватности она только время от времени высказывается в Instagram об обстрелах Украины и чтит память жертв. Поэтому точное ее местонахождение — неизвестно.

Напомним, недавно Оксана Билозир впервые озвучила причину развода с мужем-военным Романом Недзельским после 33 лет брака. Артистка описала одну ситуацию, которая все разрушила.