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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Оксана Билозир заявила о намерении вернуться к политике: "Это моя прямая обязанность"

Певица объяснила, почему снова хочет пойти в депутаты, и рассказала, как планирует присоединиться к восстановлению Украины.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Оксана Билозир

Оксана Билозир

Украинская певица Оксана Билозир заявила о намерении вернуться к активной политике и объяснила, почему считает свое возможное депутатство важным для будущего Украины.

Певица не скрывает, что задумывается над следующим этапом своей карьеры. Она продолжает гастролировать и путешествовать по миру. В то же время артистка отмечает, что имеет немалый профессиональный и политический опыт. По ее словам, за годы работы она получила узнаваемость и влияние, которые могут оказаться полезными в государственной деятельности. Билозир убеждена, что хорошо понимает политические процессы. Более того, она уже определилась, в каком направлении хочет двигаться дальше.

«Я планирую, конечно. Мне комфортно, я езжу по всему миру, вы можете посмотреть по моим турам. У меня нет проблем, я не сижу в четырех стенах. У меня есть определенный опыт, определенное влияние, определенная узнаваемость. Уже специальность произведена. Быть народным депутатом – это тоже профессия, большая профессия, которая должна быть подкреплена большим трудом», – поделилась артистка в интервью Blik.ua .

Оксана Билозир

Оксана Билозир

Особое значение певица придает опыту, который уже имеет за плечами. Она убеждена, что работа в парламенте требует не только желания, но и тщательной подготовки, знаний и понимания механизмов государственного управления. Именно поэтому Билозир не рассматривает возможный возврат к политике как случайный шаг или попытку изменить профессиональную деятельность.

«Поэтому, имея такой опыт и понимая хорошие процессы, имея соответствующее образование, конечно, что я чувствую – это даже моя прямая обязанность сегодня идти в парламент. И помогать вместе с коллегами, заниматься восстановлением нашего украинского государства», – подчеркнула Оксана.

Оксана Билозир / © скриншот с видео

Оксана Билозир / © скриншот с видео

Напомним, недавно сын Оксаны Билозир расстался с супругой-нардепкой после 21 года брака.

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