Оксана Билозир заявила о нечестном распределении наследства покойного Игоря Билозира: "Меня это взбесило"

Оксана Билозир

Украинская певица Оксана Билозир заявила о нечестном распределении наследства покойного композитора Игоря Билозира, с которым у нее есть общий сын.

Композитор трагически погиб 28 мая 2000 года после жестокого избиения. У Игоря Билозира остался сын Андрей. Также он находился в браке со второй женой. Оксана Билозир в интервью Дмитрию Гордону говорит, что завещания не было. Так что наследство делилось между сыном, второй женой и мамой композитора. Однако певица вообще не согласна с распределением и считает его нечестным, поскольку обделили Андрея.

"Там наследство они поделили неправильно, потому что завещания не было. Я просто не хотела разбираться с этим. Когда нет завещания - не были учтены интересы его единственного сына. У него не было других детей с той женой. То есть они себе между собой все хорошо поделили, обделили моего ребенка, его единственного наследника", - говорит исполнительница.

Игорь Билозир со второй женой и Оксана Билозир

Оксана Билозир заявила, что собирается пересматривать решение распределения наследства, чтобы все было честно. По словам певицы, все должно было достаться сыну, поскольку тот единственный его наследник. Однако Андрею досталась лишь доля, что, как считает Билозир, категорически несправедливо.

"Меня это взбесило. Я такое не прощаю. Сейчас я хочу все упорядочить. Я хочу пересмотреть решение распределения наследства, поскольку и мамы уже нет. Знаете, если у племянницы уже есть какие-то там права, а у моего ребенка их меньше, его единственного наследника, - это неправильно. А я хочу, чтобы все-таки было правильно. Мой сын должен иметь право на все. На все, что по отцу осталось, потому что папа точно оставил бы это ему, а не остальным", - подчеркнула певица.

Отметим, после смерти Игоря Билозира его наследство делилось между сыном, второй женой и мамой. Это касается и имущества, и творческого наследия. Наконец, вторая жена подарила свою долю творческих прав родной сестре композитора. Тем временем его мама завещала свои авторские права, которые достались ей в наследство, внучке.

