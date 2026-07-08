Оксана Гутцайт неожиданно выступила с заявлением о Маше Ефросининой, которую обвиняют в неискренности

Оксана Гутсайт и Маша Ефросинина

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Телеведущая Оксана Гутцайт высказалась о Маше Ефросининой и отреагировала на упреки в её якобы неискренности.

В последнее время в Сети всё чаще обсуждают характер и поведение Маши Ефросининой. Многие публичные люди уже успели поделиться своими впечатлениями о ведущей. Однако у Оксаны Гутцайт совершенно другое мнение. Более того, она хорошо знает Ефросинину не только как медийную личность, но и как коллегу. Именно поэтому телеведущая не согласна с распространенными слухами.

«Мы знакомы лично. Мы некоторое время работали на одном канале. Нет, я не разделяю это мнение. Я считаю, что она искренняя девушка. Она очень умная. Я люблю умных людей. Она знает, где, как, с кем себя вести и как говорить. Поэтому нет, я это мнение не разделяю», — отметила Гутцайт в интервью РБК-Украина.

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Оксана Гутцайт / © instagram.com/oksana.guttsayt

По словам телеведущей, многие могут воспринимать сдержанность или умение вести себя в соответствии с ситуацией как неискренность. Однако, по её мнению, именно это является признаком воспитанности и профессионализма. К тому же Оксана призналась, что уже давно следит за страницей Маши в соцсетях и всегда получает от её контента положительные эмоции.

«Мне нравится наблюдать за ней, нравится то, что она передает. У меня никогда не возникало ощущения, что она неискренняя», — добавила ведущая.

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, недавно Оксана Гутцайт показала себя в молодости и как выходила замуж 25 лет назад.

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