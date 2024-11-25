Оксана Марченко объявилась на российском телевидении: как сейчас выглядит скандальная ведущая

Скандальная ведущая-предательница Оксана Марченко объявилась на российском телевидении.

С началом полномасштабной войны, которую путинистка поддержала, она избегает публичности. Однако время от времени скандальная Марченко появляется в инфопространстве, на этот раз чтобы развлекать россиян и просветлять их на религиозную тематику, а также в очередной раз подыграть пропаганде.

К слову, скандальная ведущая продолжила выпускать свое авторское шоу "Паломница", в рамках которого она с рюкзаком ходит в российские церкви, которые, кстати, поддерживают действия оккупантов на украинских землях. В выпуске путинистка Марченко в платке и длинной юбке пообщалась с паломниками.

Оксана Марченко / Фото: скриншот с видео

Отметим, Оксана Марченко, которая является женой беглого пророссийского политика Виктора Медведчука, предала Украину и выбрала Россию. Скандальная ведущая поддержала захватническую политику кремлевского диктатора Путина и войну в ее родной стране. Предательница находится под санкциями от СНБО. Скандальную ведущую обвиняют в финансировании войны РФ против Украины. С апреля 2023 года Марченко находится в розыске.

Напомним, недавно артисты, поддержавшие войну в Украине, поплатились за это. Президент Владимир Зеленский лишил их звания "народных". Кто попал в этот список – смотрите по ссылке.

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