Оксана Муха после борьбы с раком представила клип с Иваном Леньо на саундтрек к фильму "Щедрик"

Победительница "Голосу країни-9" Оксана Муха и солист группы Kozak System Иван Леньо представили клип на саундтрек к фильму "Щедрик".

Впервые песня "Я відчуваю" прозвучала еще в 2019 году. Тогда композиция так понравилась режиссеру ленты Олесе Моргунец-Исаенко, что решила использовать ее в качестве музыкального сопровождения к фильму.

"Песня "Я відчуваю тебе" в нашем с Иваном Леньо исполнении стала официальным саундтреком к новому фильму "Щедрик", в котором мне еще и представилась возможность сыграть эпизодическую роль. Вашему вниманию — клип на наш дуэт, смонтированный из кадров из ленты "Щедрик", – представила клип Оксана Муха.

Чувственный клип с кадрами из фильма стал своеобразным тизером для исторической драмы о жизни трех семей — польской, украинской и еврейской, во время Второй мировой войны вставших на борьбу с нацистским режимом Третьего рейха и властями СССР. Премьера фильма намечена на 5 января 2023 года.

Напомним, что в сентябре 2022 года Оксана Муха призналась, что в течение года боролась с онкологическим заболеванием.

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