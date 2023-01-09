Оксана Муха впервые призналась, что до сих пор борется с раком: "Болезнь эта очень коварная"

Победительница "Голосу країни-9" Оксана Муха рассказала о своей тяжелой болезни.

В частности, исполнительница призналась, что до сих пор продолжает бороться со страшным диагнозом – рак.

"Должна сказать, что я еще его не поборола. Я еще продолжаю бороться, потому что болезнь эта очень коварная", — рассказала Оксана в эфире телемарафона.

Оксана Муха

Артистка также посоветовала поклонникам, вдруг они ощутят какие-то изменения в организме, нужно немедленно обратиться к врачам. По словам Мухи, чем скорее обнаружить рак, тем лучше и больше шансов на выздоровление.

"Наши люди очень часто ждут чуда. И если они чувствуют что-то, что у них не так, они думают, что это пройдет. Хуже всего, что они делают – теряют время. Я желаю каждому своевременного обследования и не терять ни дня, если вы почувствуете, что что-то изменилось в вашем теле или вы чувствуете себя не так, как всегда... Если пришла какая-то усталость, необычная для вас, когда вы постоянно хотите спать, когда вы все время не в настроении, когда вам трудно подниматься вверх, или перестала быть вкусной еда та, которую вы всегда ели, обратите на это внимание и знайте, что чем скорее вы обратитесь к врачам, тем больше у вас шансов. А шансы всегда есть", — добавила Оксана.

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Певица также посоветовала тщательно следить за своим здоровьем. Артистка отметила, что самое главное – это правильное питание, здоровый сон и минимум стресса.

Напомним, в сентябре 2022 года Оксана Муха призналась, что больше года боролась с раком. Впрочем, певица решила не рассказывать, с какой онкологией имеет дело.

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