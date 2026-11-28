Оксана Вояж

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Ставшая популярной в 2000-х украинская певица Оксана Вояж объяснила, почему продолжает праздновать Рождество и другие религиозные праздники дважды, а также высказалась о спорах вокруг ПЦУ и УПЦ МП.

Артистка призналась, что не хочет становиться на сторону ни одной из церквей. Она отрицательно воспринимает противостояние между ними. По словам исполнительницы, для нее главное – духовная составляющая, а не личность священнослужителя. Именно поэтому она посещает храмы вне зависимости от их принадлежности. Более того, Оксана не отказывается от празднования по разным календарям.

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«Я праздную все праздники два раза. Мне вообще не нравится война между церквами. Я иду туда, где звучит слово Божие. Я не выбираю. Я иду к Богу, не к отцам, не к дамам. У нас нет русских церквей или молитв. Есть УПЦ и ПЦУ», — заявила певица проекта «Утро в большом городе».

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В то же время ведущая попыталась выяснить, не смущает ли Вояж присутствие русскоязычной литературы и надписей в храмах УПЦ МП. Ведь такие случаи по-прежнему фиксируют в некоторых религиозных учреждениях. Однако артистка ответила, что лично с подобным не сталкивалась и перевела разговор на другую тему — руководство церкви.

«Скажу честно, я не встречала. Но нужно начинать с того, кто в этой церкви главный», — сказала Оксана Вояж.

Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии Вселенского патриарха 2019 года. Украинская православная церковь в 2022 году заявила о самостоятельности и внесла соответствующие изменения в свой устав. В то же время религиоведческая экспертиза установила сохранение ее церковно-канонической связи с Русской православной церковью. В 2024 г. Верховная Рада приняла закон, направленный на ограничение деятельности религиозных организаций, связанных с РПЦ.

Напомним, недавно Оксана Вояж рассказала ТСН.ua о многолетнем браке с мужем, взрослым сыном и двумя внуками , а также назвала три вещи, которые, по ее мнению, помогают сохранять отношения.

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