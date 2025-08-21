Олег Филимонов раскрыл подробности страшной трагедии, как умер его 16-летний внук: "Это было ужасно"

Олег Филимонов / © скриншот с видео

Украинский актер и юморист Олег Филимонов раскрыл все подробности трагедии, когда умер его 16-летний внук Эван Григор.

Парня не стало 30 мая 2021 года. Он умер во время игры в баскетбол. Олег Филимонов в интервью Славе Демину говорит, что причиной смерти его внука стала острая сердечная кардиомиопатия. Что было удивительно, что до этого у Эвана Григора не было никаких проблем со здоровьем и он ни на что не жаловался.

"Острая сердечная кардиомиопатия произошла. Он упал и умер. Можно сказать, что это инфаркт. До этого он не страдал. Он же в летном учился, там комиссия медицинская, его бабушка водила к кардиологам, обследование он прошел", - говорит актер.

Олег Филимонов с покойным внуком / © скриншот с видео

Олег Филимонов в этот момент был рядом с внуком. Артист говорит, что когда это произошло, то чуть не потерял сознание. В частности, ему довольно тяжело далась потеря внука. Впрочем, Олег Филимонов понимал, что необходимо держаться, быть опорой для семьи и заботиться о внучках.

"Я сидел рядом с ним, я ждал эти службы, которые должны приехать: похоронные, полиция. Я сидел рядом с ним, держал его за ногу. Это было ужасно. Приехала "скорая", мне сделали какие-то уколы. Наверное, надо быть сильным. Я не знаю, как справился с этим. Мне было очень плохо - физически плохо. Мне не хватало кислорода, чувствовал, что сейчас потеряю сознание", - говорит актер.

