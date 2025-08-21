Олег Филимонов рассекретил свой бизнес и как заработал первый миллион долларов

Олег Филимонов / © скриншот с видео

Украинский актер и юморист Олег Филимонов рассекретил свой бизнес и вспомнил, как заработал первый миллион долларов.

Артист говорит, что у него всегда был талант к предпринимательской деятельности. В частности, в свое время он торговал цветными металлами. В интервью Славе Демину Олег Филимонов говорит, что хоть у него и были партнеры, но он вел бизнес вдвоем с бухгалтером. Они вместе подписали коммерческую сделку, которая принесла первый миллион долларов. Это был 1991 год, и Олег Филимонов говорит, что в то время это огромные средства.

"У меня были партнеры. Они вообще меня кинули, я не хотел с ними работать больше, потому что они такие - полукриминальные. Весь бизнес вели я и бухгалтер. Мы вдвоем сделали первую нашу коммерческую сделку. Я сделал миллион долларов. На четверых - по 250 тысяч. Это были первые большие деньги. Ощущение такое, что ты многое можешь. Это был 1991 год, тогда это было как два с половиной миллиона сейчас", - поделился артист.

Олег Филимонов / © скриншот с видео

Сейчас у Олега Филимонова тоже есть бизнес. Он сдает недвижимость в аренду, а также занимается театром. Кроме того, актер может согласиться провести мероприятие. В месяц артист зарабатывает более 200 тысяч гривен. Олег Филимонов говорит, что сейчас не является миллионером, правда, если в гривневом эквиваленте, то может себя таковым назвать.

