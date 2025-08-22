Олег Филимонов рассказал, как попал под обстрел в Одессе и после этого приобрел бомбоубежище

Олег Филимонов / © Слава+

Украинский актер и юморист Олег Филимонов поделился, как он с женой переживает обстрелы и как решил купить бомбоубежище.

В интервью Славе Демину артист рассказал, что к покупке бомбоубежища его побудили не только обстрелы, но и жена, на которую очень влияет война.

Он описал бомбоубежище, как бетонный куб, который они поставили прямо у забора, совсем недалеко от дома. Возлюбленная актера спешит в укрытие во время каждой тревоги, однако сам актер считает, что не всегда есть такая необходимость, однако, чтобы жене было спокойнее, они направляются туда вдвоем.

Олег Филимонов с женой / © Светская жизнь

«Жена моя бежит, она очень пугается этих обстрелов. Я не так боюсь, но она заставляет меня туда идти и я иду. Но это не проблема, до бомбоубежища нам буквально 10 секунд», — отмечает Филимонов.

На вопрос «Боитесь ли вы смерти», артист отметил, что да, ведь он еще не все сделал в своей жизни. Он считает, что должен увидеть свадьбу внучек, сыграть спектакли и еще написать важные работы.

