Олег Филимонов рассказал, как попал под обстрел в Одессе и после этого приобрел бомбоубежище
Актер поделился размышлениями о смерти и жизненных планах.
Украинский актер и юморист Олег Филимонов поделился, как он с женой переживает обстрелы и как решил купить бомбоубежище.
В интервью Славе Демину артист рассказал, что к покупке бомбоубежища его побудили не только обстрелы, но и жена, на которую очень влияет война.
Он описал бомбоубежище, как бетонный куб, который они поставили прямо у забора, совсем недалеко от дома. Возлюбленная актера спешит в укрытие во время каждой тревоги, однако сам актер считает, что не всегда есть такая необходимость, однако, чтобы жене было спокойнее, они направляются туда вдвоем.
«Жена моя бежит, она очень пугается этих обстрелов. Я не так боюсь, но она заставляет меня туда идти и я иду. Но это не проблема, до бомбоубежища нам буквально 10 секунд», — отмечает Филимонов.
На вопрос «Боитесь ли вы смерти», артист отметил, что да, ведь он еще не все сделал в своей жизни. Он считает, что должен увидеть свадьбу внучек, сыграть спектакли и еще написать важные работы.
Напомним, недавно Олег Филимонов раскрыл подробности трагедии, как умер его 15-летний внук. Артист назвал причину смерти внука и как он пережил потерю.