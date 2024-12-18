Олег Иваница рассекретил, как познакомился со второй женой и сделал ей предложение после разрыва

Экс-участник "Дизель Шоу", украинский актер Олег Иваница рассекретил, как познакомился со второй женой и как сделал ей предложение после разрыва отношений.

В настоящее время артист состоит в браке с женщиной по имени Лана. Отношения пары начались задолго до полномасштабной войны. Познакомились влюбленные благодаря социальной сети Tinder.

"Мы познакомились в Tinder. Тогда он был разнообразен. Ты когда начинаешь с человеком общаться, ты уже видишь, к чему могут привести эти конкретные отношения", — рассказал актер в интервью Алине Доротюк.

Пара начала встречаться и жила вместе. Однако с первой попытки не удалось построить семью. Олег Иваница признался, что они расходились. Случилось это после ссоры, во время которой они не уступили друг другу. Кроме того, по словам актера, он тоже не подарок, поэтому с ним довольно нелегко.

Олег Иваница / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

"Мы встречались, жили вместе, а потом разошлись. С первого раза не сложилось, потому что это очень непросто. Я не подарок. Это проявляется порой в излишней придирчивости к каким-то вещам, на которые просто нужно не обратить внимание, порой в какой-то категоричности. Быть счастливыми вместе – это сложная задача. Мне трудно сказать, почему мы разошлись. Это была какая-то ссора, в которой никто не решился уступить", — поделился актер.

Долгих три года пара не была вместе. Хотя, как признается артист, он сожалел об их разрыве, ведь ему было хорошо в этих отношениях. Знаменитость пытался все вернуть, но женщина не шла навстречу. Когда началась полномасштабная война, Иваница решился написать Лане, а она ответила. Пара начала переписываться, а впоследствии актер наведался к ней в гости. Наконец, с тех пор их отношения возобновились.

"Снова наладили отношения в 2022 году. Я уже служил. Мы были тогда еще в Киеве, я просто написал, и мы начали переписываться. Мы были не вместе три года. Когда прошло полтора-два года, я вспомнил те отношения, понял, как было хорошо, что это хороший человек. Я начал подбивать клинья, но безуспешно. Мне давали понять, что нет. В 2022 году мы начали переписываться, и переписка перешла в активную фазу. Когда меня впервые отпустили, я приехал в гости. С того времени возобновились наши отношения", — поделился актер.

Олег Иваница / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

Уже летом 2022 года пара поженилась. Как признался Олег Иваница, он был решительно настроен закрепить отношения с Ланой. Осенью 2022 года у пары родился сын, которого они назвали Орестом.

Напомним, в настоящее время редакция сайта ТСН.ua подводит итоги уходящего года. Раньше мы писали, кто из украинских и мировых звезд в этом году сыграл свадьбу.

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