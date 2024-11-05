Олег Иваница рассказал о своем годовалом сыне и об общении с детьми от экс-жены

Бывший участник "Дизель Шоу", украинский актер Олег Иваница впервые за долгое время рассказал о своих детях.

В частности, больше года назад у шоумена родился сын. Артист говорит, что Орест уже стоит на ножках и устанавливает зрительный контакт. По словам Иваницы, он очень рад, что активно участвует в жизни сынишки.

"Сыну Оресту – год и месяц. Он уже стоит на ножках, улыбается, прекрасно держит зрительный контакт. И я невероятно счастлив, что время от времени могу его видеть и участвовать в его жизни", — рассказал актер в интервью Oboz. ua.

Олег Иваница / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

Также артист воспитывает сына Остапа и дочь Ольгу от предыдущего брака. С детьми Олег Иваница общается, правда, признается, что хотелось бы больше. Сын актера живет в Европе, где он учится. А вот дочь шоумена находится в Украине.

"Со старшими дочерью и сыном (дети от предыдущего брака – при. ред.) общаемся, но не так часто, как хотелось бы. С Остапом регулярно переписываемся. Он мне разъясняет значение каких-то молодежных слов, которых не понимаю. Поэтому благодаря старшему сыну я остаюсь в теме (смеется). Остап учится сейчас в Европе. Мне очень жаль, что я не могу с ним пока что увидеться.

Олег Иваница / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

Отметим, Олег Иваница воспитывает четырех детей. Сына Остапа и дочь Ольгу шоумену родила бывшая жена. В настоящее время артист состоит в браке с женщиной, по имени Лана. Возлюбленная родила актеру сына Ореста. Также он воспитывает дочь Ланы от прежних отношений.

Напомним, недавно Виталий Козловский впервые за долгое время показал 8-месячного сына Оскара. Артист ошеломил, что мальчик похож на него как две капли воды.

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