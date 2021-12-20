Олег Кензов впервые прокомментировал свой скандальный концерт в Бердянске

Артист озадачил поклонников своим поведением.

Певец Олег Кензов летом наделал шума своим концертом в Бердянске.

Так, на видео, появившихся в Сети, артист во время выступления неудачно пытался жонглировать микрофоном, шутил с детьми о "е-баллах" и швырял свою обувь на сцене. Зрители уверяли, что звезда был в состоянии алкогольного опьянения.

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Только сейчас исполнитель впервые прокомментировал свои проделки. В программе "Звездный путь" артист опроверг слухи о том, что был пьян, а также отметил, что всегда снимает обувь на своем сольнике.

"Был концерт полностью, ни один человек не ушел. Я каждый раз на своем концерте перед песней "Гасимся" снимаю шузы и бросаю, босиком зажигаю. Я лет 5 так выступаю. Люди просто вырезали из контекста и так получилось. Ну не поймал несколько раз микрофон – ну бывает. Я там не пьян. Я просто веселый человек", – поделился он.

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