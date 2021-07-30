Олег Кензов вышел на сцену пьяным: жонглировал микрофоном и матерился

Артист выступил в Бердянске.

В четверг, 29 июля, в городе Бердянск свой сольный концерт сыграл певец Олег Кензов.

Правда, выступление артиста прошло не без приключений. Как рассказал у себя на Facebook артист Дмитрий Волканов, на сцене Кензов появился пьяным.

"Шок! Олег Кензов давал сольный концерт при полном Дворце культуры в г. Бердянск. Билеты на это мероприятие стоили очень не дешево! И в итоге вместо качественной концертной программы, которая полагается статусу артиста, и стоимости билета, зритель получил пьяный угар, выходки, мат и просто отвращение! Спасибо Олегу и его команде за этот позор!" — написал Волканов и добавил соответствующие записи.

facebook.com/profile.php?id=100025024023630

На них видно, как Кензов, едва стоя на ногах, пытается жонглировать микрофоном, но тот попадает ему в лицо, а также шутит с детьми о "е-баллах".

Сам Кензов свое нестандартное поведение пока никак не прокомментировал.

Напомним, что ранее Олег Кензов попал в скандал из-за обвинений экс-супруги, Dj Madonnа. Женщина рассказала, что Кензов издевался над ней не только морально, но и физически. Как-то артист так избил экс-возлюбленную в лифте, что она обмочилась. Все обвинения Кензов отрицает и обвинил бывшую в клевете.

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