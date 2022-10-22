Олег Кензов запремьерил зажигательный трек о Валерии Залужном: "Такий крутий, такий потужний!"

Певец Олег Кензов представил новую зажигательную композицию о генерале ВСУ Валерии Залужном. Премьера ритмического хита под названием "Валєра" состоялась на YouTube-канале исполнителя.

В новой песне Кензов спел о "крутом и мощном" главнокомандующем Вооруженными силами Украины. Таким образом, певец выразил свое уважение к Залужному и поблагодарил его за мужество и оборону Украины.

"Лично моя дочь в восторге от этой песни. А я в восторге от нашего Генерала Валерия Залужного! ВСУ, низкий поклон вашим родителям за лучших сыновей и дочерей нашей страны", — рассказал о песне Кензов в Instagram.

Поклонникам певца тоже понравилась зажигательная композиция. Под видео фаны Кензова написали, что песня может стать хитом: "Это хитяра!", "Олег, молодец! Все по теме!", "Какая крутая песня!".

Напомним, ранее будущим хитом о Залужном заинтриговала исполнительница Jerry Heil, которая готовит песню с Дмитрием Гордоном.

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