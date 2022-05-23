Олег Псюк вернулся в Калуш: как победителя "Евровидения-2022" встретили в родном городе — фото

Олег Псюк вернулся в Калуш: как победителя "Евровидения-2022" встретили в родном городе — фото

Фронтмен группы-победителя "Евровидения-2022" Kalush Orchestra Олег Псюк приехал в родной город.

Артист вернулся в Калуш и показал, как его встречали жители города.

Так, на площади собралось немало людей, а дети подготовили танцевальный флешмоб.

Фото: instagram.com/kalush.official

Фото: instagram.com/kalush.official

Интересно, что многие взрослые и дети пришли на встречу в розовых панамках.

Фото: instagram.com/kalush.official

Исполнитель пообщался с калушанами, сделал с фанатами селфи и раздал автографы.

Фото: instagram.com/kalush.official

Фото: instagram.com/kalush.official

Интересно, что вместе с ним Калуш посетил телеведущий и экс-член партии "Голос" Сергей Притула.

Фото: instagram.com/kalush.official

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua показала, как выглядит Олег Псюк без своей фирменной розовой панамки. На всех мероприятиях, концертах он ходит именно в ней.

Продюсер Алексей Гончаренко о закулисье "Евровидения 2022" и как готовился номер группы Kalush

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