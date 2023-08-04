Олег Сенцов показал своего 19-летнего сына на редком фото и рассказал о его сложном диагнозе

Украинский режиссер Олег Сенцов показал своего 19-летнего сына Владислава на редком фото.

На своей странице в Facebook Сенцов поделился фотографией парня, а также рассказал о его непростом диагнозе, серьезно повлиявшем на его жизнь. Как поделился режиссер, в три года его сыну диагностировали аутизм.

По словам Сенцова, с самого детства парень столкнулся со многими испытаниями в попытках социализироваться и обрести себя.

"Владу было три года, когда ему поставили диагноз аутизм. Трудно принять, что твой ребенок не такой как другие, но еще труднее бороться с болезнью, от которой нет лекарств. Влад не разговаривал до шести лет, не умел играть игрушками, а просто бросал их и ходил бесцельно по кругу. Мы тоже ходили по бесконечному кругу врачей, пробуя все методики, которые только существовали. Влада выгнали из двух обычных детсадов и он оказался в специализированном. Его удалось стабилизировать. Он заговорил, мало и плохо, но заговорил. Начались ежедневные занятия, преимущественно дома, где часами ему приходилось вдалбливать элементарные знания", - рассказал режиссер.

Сын Олега Сенцова / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Затем Владислава ждала специализированная школа, в которой парень начал ходить в театральный кружок, сформированный для детей с особыми потребностями. Однако учебу пришлось прекратить из-за буллинга со стороны сверстников.

"Даже в спецшколе существует буллинг, и я никогда не забуду то утро, когда Влад сказал, что не хочет идти туда, потому что другие ребята называют его дурачком. А потом наступил 2014 год, оккупация Крыма и тюрьма. Нас разлучили на пять лет и Влад вырос без меня. После моего освобождения забрать его в Киев было делом нелегким, но мы сделали это. Здесь он пошел в обычную школу, где ему не делали скидок, поэтому снова было трудно. Он почти не знал украинский, но выучил его и решил поступать на художника театра кукол", – рассказал Сенцов.

Сейчас 19-летний парень уже закончил обучение и даже поступил в университет. Как рассказал Сенцов, его сын теперь студент КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого.

"С самого детства Влад любил две вещи: сказки и рисовать. Ему 19 лет и он продолжает любить то же самое, потому что до сих пор живет, как ребенок. Возможно он останется таким навсегда, но главное чтобы он оставался таким же светлым ребенком. Сегодня стало известно, что Влад смог поступить в университет Карпенко-Карого на бюджет. Сын по такому случаю жарит дома отбивные", — рассказал Сенцов.

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