Олег Сенцов предположил, когда освободят от оккупантов Крым: "К нему стало немного ближе"

Известный украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля также показал, как изменился за время службы на фронте.

Режиссер Олег Сенцов, который ныне на передовой защищает Украину от оккупантов, высказал предположение, когда будет освобожден его родной Крым.

В своем Facebook защитник написал, что полуостров ВСУ обязательно деоккупируют. Впрочем, эта задача будет не из легких. Сенцов надеется, что уже в следующем году Крым будет освобожден от захватчиков.

"Где-то там, позади, любимый Крым. К нему стало немного ближе, но путь еще предстоит тяжелый. Но, надеюсь, что в следующем году мы тебя освободим, жди!", — написал Сенцов.

Олег Сенцов / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Режиссер также поделился новым снимком с передовой. На фото Сенцов изображен в военной амуниции. На снимке заметно, что за время службы на передовой знаменитость сильно изменился.

Напомним, в этом году Олег Сенцов лишился статуса холостяка. Режиссер в начале июля женился. Знаменитость раньше рассказывал, как познакомился со своей возлюбленной и как между ними завязался роман.

Читайте также: