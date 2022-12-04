Олег Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына

Известный украинский режиссер Олег Сенцов, который в рядах ВСУ защищает нашу страну от российских захватчиков, в четвертый раз стал отцом.

Об этом Сенцов рассказал на своей странице в Facebook. Новоиспеченный отец поделился с поклонниками фотографией новорожденного малыша, а также рассекретил его пол и имя:

"В эти трудные для нас все времена мало бывает светлых событий. Но жизнь, которую мы защищаем, обязательно возьмет верх. Спасибо, любимая, за нашего Демьяна!" – написал счастливый Сенцов.

Жена и сын Олега Сенцова / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

В свою очередь, поклонники порадовались за режиссера и нашего защитника и поздравили его с пополнением: "Искренние поздравления! Победы и мира!", "Пусть растет здоровым и успешным вам на радость!", "Искренние поздравления родителям! Действительно светлая новость! Добро побеждает зло! ! Победа за нами!", "Поздравляю! Долгого счастливого жизненного пути!".

Отметим, что от первой жены Аллы у Олега Сенцова есть двое детей: дочь Алина и сын Владислав. Также режиссер имеет дочь Эмму от фотографа Юлии Бабич. Кстати, ранее в интервью ТСН Юлия делилась, что имеет непростые отношения с экс-возлюбленным.

В июле этого года Сенцов женился на кандидате политических наук и директоре по адвокации американской компании Ridgley Walsh Веронике Вельч. Для торжественного события Сенцов специально приехал на несколько дней с передовой.

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