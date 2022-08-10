Олег Сенцов в военной форме показал фото с передовой: "Где-то под Бахмутом"

Известный украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов показал, как проходит его служба на фронте.
Режиссер Олег Сенцов решил опубликовать новое фото с передовой.
Снимок знаменитость разместил на своей странице в Facebook. На фото Сенцов изображён в военной форме и амуниции, сидя в окопе. К слову, режиссеру нельзя рассказывать о своем точном местонахождении. Впрочем, Сенцов сейчас несет службу недалеко от Бахмута.
"Где-то в кустах под Бахмутом", – подписал снимок режиссер.
В комментариях поклонники попросили режиссера беречь себя и пожелали побыстрее победить врага.
- Спасибо защитникам Украины! Сил вам и выдержки!
- Молюсь о вас и о нашей победе!
- Берегите себя и всех наших ребят, Олег!
Напомним, недавно Александр Педан откровенно признался, почему не пошел на фронт. К слову, ведущий пытался записаться добровольцем.
Читайте также: