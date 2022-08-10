Олег Сенцов в военной форме показал фото с передовой: "Где-то под Бахмутом"

Известный украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов показал, как проходит его служба на фронте.

Режиссер Олег Сенцов решил опубликовать новое фото с передовой.

Снимок знаменитость разместил на своей странице в Facebook. На фото Сенцов изображён в военной форме и амуниции, сидя в окопе. К слову, режиссеру нельзя рассказывать о своем точном местонахождении. Впрочем, Сенцов сейчас несет службу недалеко от Бахмута.

"Где-то в кустах под Бахмутом", – подписал снимок режиссер.

Олег Сенцов / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

В комментариях поклонники попросили режиссера беречь себя и пожелали побыстрее победить врага.

Спасибо защитникам Украины! Сил вам и выдержки!

Молюсь о вас и о нашей победе!

Берегите себя и всех наших ребят, Олег!

Напомним, недавно Александр Педан откровенно признался, почему не пошел на фронт. К слову, ведущий пытался записаться добровольцем.

Читайте также: