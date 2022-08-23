Олег Сенцов впервые признался, как познакомился с женой Вероникой

История любви известного украинского режиссера Олега Сенцова стала настоящей неожиданностью как для него, так и для его жены Вероники.

Известный украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов не очень-то любит рлдробностями делиться личной жизни.

Так что новость о том, что в начале июля знаменитость женился, стала настоящей неожиданностью. Сейчас о жене режиссера мало что известно, а также их истории любви.

Олег Сенцов с супругой / Фото: Севгиль Мусаєва / Facebook

Но, как рассказал Сенцов, с Вероникой он познакомился за границей. С тех пор стали общаться все чаще и чаще. Когда возлюбленная Олега вернулась в Украину, с тех пор между ними завязался роман.

"Я не очень люблю рассказывать о своей личной жизни. Но скажу, что мы познакомились за границей на конференции в сфере правозащиты. С тех пор начали общаться, а потом Вероника вернулась в Украину. И так все как-то вышло", — рассказал режиссер "24 Каналу" .

Олег Сенцов с супругой / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Но, как признается Сенцов, их история гораздо романтичнее. Он не умеет рассказывать любовные истории.

"Я не очень умею рассказывать любовные истории", – добавил Сенцов.

Напомним, с начала полномасштабной войны России против Украины Олег Сенцов ушел воевать. В настоящее время режиссер находится на юго-востоке Украины. Он присоединился к отряду спецназначения.

Читайте также: