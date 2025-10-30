Олег Скрипка и колумбийцы "Лос Янковерс" ошеломили совместным исполнением "Горіла сосна"

Олег Скрипка и "Лос Янковерс"

В Киеве состоялась необычная музыкальная встреча — колумбийская группа"Лос Янковерс", которая ранее спела "Червону калину" для воина ВСУ, встретилась с солистом "Вопли Видоплясова" Олегом Скрипкой в музее гитар.

На своей странице в Facebook группа опубликовала видео с исполнением народной песни "Горіла сосна", во время которого музыканты демонстрировали свое мастерство и наслаждались совместным музыкальным процессом. Видео сразу же стало хитом — за несколько часов оно набрало почти десять тысяч лайков и сотни комментариев.

Олег Скрипка растрогал Сеть совместным пением с колумбийской группой "Лос Янковерс"

Пользователи соцсетей были в восторге и искренне благодарили артистов за такую эмоциональную и теплую встречу. Фанаты не сдерживали эмоций, отмечая, что такой музыкальный дуэт — настоящий подарок для сердца и еще раз доказывает, что музыка не знает границ:

Какая красота! Смотреть на такое — настоящее удовольствие! Это еще раз подтверждает, как украинцы любят этих талантливых колумбийцев и хотят вместе с ними спеть и пообщаться! Янка, ты генетически свой среди своих!

Прекрасное исполнение! Просто невероятно... аж плакать хочется. Песня так глубоко коснулась души и сердца, наполнила гордостью за вас всех. Спасибо! Браво!

Дорогие наши соловьи, вы невероятные! Спасибо за совместное исполнение украинской песни вместе с Олегом Скрипкой и за вашу любовь к Украине. Успехов вам всегда и везде! Берегите себя, наши солнышки!

Напомним, недавно Олег Скрипка резко высказался о современной украинской поп-музыке и вызвал волну обсуждений. Артист заявил, что многие исполнители не заслуживают популярности, и посоветовал платить огромные налоги за участие в проектах.