Олег Скрипка назвал артиста, который удивил его во время войны: "Никогда серьезно не относился"

Солист рок-группы "ВВ" Олег Скрипка рассказал о своем товарище-артисте, который сейчас защищает Украину на передовой.
С начала полномасштабной войны одни артисты уехали за границу давать благотворительные концерты, другие же остались в Украине.
Лидер украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал, что один из артистов, ныне защищающий Украину на передовой, его удивил.
В частности, это товарищ Скрипки, от которого он не ожидал такой отдачи. По словам музыканта, его приятно удивил Коля Серга.
"А есть серьезные, классные люди. Неожиданные. Например, мой дружбан Коля Серга. Он талантливый артист, очень хороший человек. Я давно его знаю и уважаю. Русскоязычный одессит. Прикольный, душевный. Но я к одесситам никогда серьезно не относился. Потому что думал: ну, жертвы российской пропаганды... Памятник Екатерине, вся эта их история... И тут Коля Серга – опачки! 24 февраля он переходит на украинский язык, пишет прекрасные песни и поэзию и идет в ВСУ. Я никогда, никогда не мог этого ждать от Коли! Я его знал, но оказывается, это настоящий сильный человек. Он понимает, что и как происходит на планете" – рассказал Скрипка в интервью Алине Доротюк.
Тем временем звезд, которые уехали из Украины и не вернулись из-за войны, музыкант презирает.
"Каждый человек находится перед зеркалом своей совести. Это его решение и ответственность. Для меня есть люди, которые просто за бабки и все. Они не могут иначе. Это их сущность. А те люди, которые воспринимают их как серьезных исполнителей, это значит, оно у них отражается внутри. Значит, у них тоже нет внутри ядра. Где-то глубинно этих людей можно обмануть, потому что они хотят, чтобы их обманули. Их проводники пусты", — отметил Скрипка.
Напомним, ранее Олег Скрипка признался, в каком состоянии сейчас его дом возле Бучи, куда весной ворвались оккупанты.
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