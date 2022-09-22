Олег Скрипка назвал артиста, который удивил его во время войны: "Никогда серьезно не относился"

С начала полномасштабной войны одни артисты уехали за границу давать благотворительные концерты, другие же остались в Украине.

Лидер украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал, что один из артистов, ныне защищающий Украину на передовой, его удивил.

В частности, это товарищ Скрипки, от которого он не ожидал такой отдачи. По словам музыканта, его приятно удивил Коля Серга.

Коля Серга / Фото: instagram.com/thekolya

"А есть серьезные, классные люди. Неожиданные. Например, мой дружбан Коля Серга. Он талантливый артист, очень хороший человек. Я давно его знаю и уважаю. Русскоязычный одессит. Прикольный, душевный. Но я к одесситам никогда серьезно не относился. Потому что думал: ну, жертвы российской пропаганды... Памятник Екатерине, вся эта их история... И тут Коля Серга – опачки! 24 февраля он переходит на украинский язык, пишет прекрасные песни и поэзию и идет в ВСУ. Я никогда, никогда не мог этого ждать от Коли! Я его знал, но оказывается, это настоящий сильный человек. Он понимает, что и как происходит на планете" – рассказал Скрипка в интервью Алине Доротюк.

Коля Серга / Фото: instagram.com/thekolya

Тем временем звезд, которые уехали из Украины и не вернулись из-за войны, музыкант презирает.

"Каждый человек находится перед зеркалом своей совести. Это его решение и ответственность. Для меня есть люди, которые просто за бабки и все. Они не могут иначе. Это их сущность. А те люди, которые воспринимают их как серьезных исполнителей, это значит, оно у них отражается внутри. Значит, у них тоже нет внутри ядра. Где-то глубинно этих людей можно обмануть, потому что они хотят, чтобы их обманули. Их проводники пусты", — отметил Скрипка.

Напомним, ранее Олег Скрипка признался, в каком состоянии сейчас его дом возле Бучи, куда весной ворвались оккупанты.

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