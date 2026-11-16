Олег Скрипка объяснился за двух участников группы "ВВ", выехавших из Украины во время войны

Олег Скрипка / © Олег Скрипка

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Певец Олег Скрипка впервые рассказал о проблемах группы «Вопли Видоплясова» после начала полномасштабной войны и объяснил, почему оказался перед угрозой потерять коллектив.

Лидер «Воплей Видоплясова» признался, что полномасштабное вторжение существенно изменило жизнь музыкантов. Часть команды больше не могла продолжать совместную работу. Гитарист Евгений Рогачевский приобщился к защите Украины. Еще два участника покинули страну. Речь идет о барабанщике и бас-гитаристе. Поэтому Скрипке пришлось решать, каким будет будущее легендарного коллектива.

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«Дело в том, что я потерял музыкантов. Гитарист Евгений Рогачевский ушел на фронт со своим сыном, и два музыканта уехали за границу — барабанщик и басист. У меня возникла дилемма: либо полностью остановить „ВВ“ и начинать сольную карьеру, либо все же „ВВ“ продолжать», — поделился артист в проекте «Министерство премьер» .

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Олег Скрипка

Впрочем, окончательно прощаться с группой Олег Скрипка не захотел. Выходом стала пластинка, над которой музыканты начали работать еще до полномасштабного вторжения. Коллектив решил завершить начатое, так что фронтмен принялся дописывать композиции. Ожидается, что альбом увидит свет примерно через полгода, после чего «Вопли Видоплясова» планируют отправиться в концертный тур.

«У нас с ними сейчас переговоры. Это те музыканты, которые с нами уже не играли 20 или 30 лет, — Юрий Здоренко и Саша Пипа. В следующем году – 40 лет нашей концертной деятельности. Мы планируем несколько концертов. Я не знаю, какое их количество будет. В соответствии с нашей ситуацией», — рассказал Скрипка.

В настоящее время музыкант рассматривает два варианта будущего концертного состава. Он надеется договориться с выехавшими за границу коллегами о возвращении к совместной работе. Если этого не произойдет, к выступлениям могут присоединиться бывшие участники группы Юрий Здоренко и Александр Пипа. Именно с ними Скрипка в свое время создавал историю ВВ.

Напомним, недавно Олег Скрипка рассказал, что пережил в детстве в России криминал, колония и убийства.

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